Зеленский: США впервые предложили НАТО в обмен на выход из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что Вашингтон впервые поставил в переговорах вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, но при условии вывода войск с территории Донбасса. Готового и окончательного предложения по этой теме, по его словам, пока нет, сообщает «Коммерсант» .

«Американцы поставили вопрос: „А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?“ Это было впервые», — сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, с США обсуждались гарантии безопасности для Украины со стороны НАТО и ЕС.

Еще один блок возможной договоренности — это программа восстановления страны Prosperity Plan. Как отметил украинский президент, она должна содержать конкретные источники финансирования послевоенного восстановления.

При этом в октябре вице-президент США Джей Ди Вэнс высказывался против вступления Украины в НАТО. Ту же позицию в феврале 2025 года озвучивал президент Дональд Трамп. На отказе Киева от присоединения к альянсу настаивает и Москва: это условие Владимир Путин назвал летом 2024 года среди требований для старта мирного урегулирования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.