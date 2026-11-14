«Украина не пойдет на это»: Киев отказался менять Конституцию

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет фиксировать в Конституции нейтральный статус. С таким утверждением он выступил, общаясь с журналистами, пишет ТАСС .

«Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А что тогда будет работать на нашу безопасность в долгосрочной перспективе? <…> Закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете конституцию своей страны, и Украина не пойдет на это», — приводит его слова издание «Инсайдер».

О том, что данный вопрос поднимается на законодательном уровне, известно с 6 октября: депутат Верховной рады Анна Скороход внесла в парламент проект закона о закреплении нейтрального статуса в конституции. Но документ пока не зарегистрирован, так как нужны голоса 150 депутатов.

Еще раньше обсудить нейтральный статус предлагал депутат Алексей Гончаренко*. По его мнению, ради мирного урегулирования Украине придется пойти на уступки, в том числе отказаться от курса на вступление в НАТО и пересмотреть вопросы статуса русского языка и положения канонической Украинской православной церкви.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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