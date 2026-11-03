62-летняя Илияна Йотова победила на президентских выборах в Болгарии с результатом 57,56% голосов. Ранее она занимала пост вице-президента при Румене Радеве, сообщает kp.ru . Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев считает, что Москве не стоит ждать от маленькой Болгарии блокировки решений ЕС или отмены санкций.

Главный соперник Йотовой Андрей Гюров получил 39,48% голосов. После избрания Радева премьером в мае она исполняла обязанности президента.

Йотова родилась в Софии, получила образование филолога и работала телеведущей. В политику пришла через пресс-службу Болгарской социалистической партии. До 2017 года десять лет работала в Европарламенте, поддерживала вступление Болгарии в Шенгенскую зону.

Радев и Йотова выступали против поставок оружия Украине и санкций, вредящих Болгарии. В 2023 году президент наложил вето на передачу Киеву списанной бронетехники, но парламент его преодолел.

«Этим летом София грозилась заблокировать 21-й пакет санкций против России, поскольку он невыгоден Болгарии, но все разговоры на эту тему быстро прекратились, когда Брюссель пригрозил давлением. Даже при самом русофильском руководстве Болгарии удастся заблокировать не более 10% наиболее ущемляющих ее санкций из очередного антироссийского списка. На оставшиеся 90% придется соглашаться», — объяснил Трухачев.

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