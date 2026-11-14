Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала в соцсетях, что получила свой загранпаспорт в день подписания президентского указа о ее помиловании. Документ необходим ей для поездки в Китай на лечение, которая ранее оставалась невозможной из-за уголовного преследования, а после помилования откладывалась из-за отсутствия паспорта и необходимости заново согласовывать запись в клинику.

На опубликованном видео Чекалина вместе с сыном Богданом стоит на крыльце государственного учреждения. Она радостно показала в камеру загранпаспорт и отметила, что теперь совсем скоро сможет улететь в Китай.

Лерчек поблагодарила за оперативное содействие сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, уголовно-исполнительной инспекции и миграционной службы.

Указ о помиловании Чекалиной президент России Владимир Путин подписал утром 14 ноября. Документом был аннулирован приговор Гагаринского районного суда Москвы от 31 июля 2026 года о 5 годах условного лишения свободы и штрафе в 763,5 млн рублей по делу о незаконном выводе в ОАЭ более 251 млн рублей. При этом экс-супруг Лерчек Артем Чекалин в апреле получил 7 лет колонии и штраф около 195 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.