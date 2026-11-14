В Люберецкой больнице делают операции по замене тазобедренных и коленных суставов

В Люберецкой областной клинической больнице выполняют сложные операции по замене тазобедренных и коленных суставов. Такие вмешательства уже буквально поставлены на поток. Специальная конструкция — эндопротез — заменяет изношенный сустав и служит человеку не один десяток лет.

Одна из пациенток, Вера Сапронова, мучилась от болей с 2005 года. А в последнее время она не только хромала, но и не могла сидеть без обезболивающих. Буквально накануне ей сделали операцию по замене тазобедренного сустава.

«Все прошло хорошо, я прямо довольна и говорю врачам: „Берегите вы свои руки. Нас таких еще много, а вас врачей мало“. Сегодня доктор пришел ко мне, показал, как нужно первый раз вставать, как держать ногу. Ну я так думаю, буду теперь и бегать», — смеется женщина.

Теперь Вера Сапронова планирует прооперировать и второй сустав. И тех, кто получает еще один шанс «начать ходить», здесь немало. По скорой сюда поступают пациенты из Люберец, Дзержинского и Лыткарино. Но обратиться за плановой помощью в Люберецкую больницу могут жители из любого городского округа Московской области.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Бобирхон Юлдашев, специалисты используют современное силовое оборудование для операций на костях. Врачи подбирают импланты индивидуально под каждого пациента.

Выстроить все компоненты искусственного сустава в правильное положение помогает хирургу специальная навигационная установка. Помимо плановых вмешательств, здесь оказывают экстренную помощь при переломах и разрывах связок. Всего с начала года травматологи выполнили уже полторы тысячи операций.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.