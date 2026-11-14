На Новый год в Красноярске появится самая дорогая елка в РФ за почти 100 млн

В Красноярске появится самая дорогая новогодняя ель в России стоимостью 91 млн рублей после критики прежней конструкции и прошлогоднего сбоя на церемонии открытия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Новую 30-метровую искусственную елку установят на острове Татышев, украсив ее декоративными шарами, звездами и пряничными домиками. Вокруг смонтируют масштабный световой шатер, для создания которого потребуется 9 километров светодиодных нитей.

Решение о замене приняли после инцидента в 2025 году. Тогда жители раскритиковали старую 55-метровую ель, сравнив ее с рекламным конусом. На торжественном открытии после обратного отсчета на ней так и не зажглась иллюминация.

На фоне общественного недовольства мэр города организовал голосование среди горожан о дальнейшем облике главной праздничной площадки, по итогам которого большинство участников поддержало покупку нового дерева. Суммарно городская администрация направила 105,3 млн рублей на комплексное новогоднее оформление Красноярска. Завершить работы в рамках него подрядчики обязаны до 4 декабря.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.