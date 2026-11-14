В Щелковской центральной библиотеке открылась выставка народного художника СССР Ильи Глазунова

Сотрудник отдела экскурсионной и культурно-образовательной деятельности галереи Любовь Баранова рассказала о значении экспозиции: «Иллюстрации, которые создавал Илья Глазунов, доступны не только в галерее. Придя в библиотеки Подмосковья, читатели могут вспомнить сюжеты произведений и сравнить образы главных героев с теми, которых изобразил Илья Сергеевич», — отметила Любовь.

Илья Глазунов проиллюстрировал почти всю русскую классику: Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Лескова, Куприна и поэзию Александра Блока. Однако любимым писателем художника был Федор Михайлович Достоевский. Глазунов создал цикл иллюстраций к полному собранию сочинений автора, изданному в 1982 году тиражом 600 тысяч экземпляров. Именно эти работы, знакомые многим по страницам книг, теперь можно увидеть в оригинальном исполнении на стенах библиотеки.

Выставка стала частью межрегионального культурно-просветительского проекта «Творчество Ильи Глазунова — детям и юношеству Подмосковья» и продлится до 14 декабря, давая возможность всем жителям округа бесплатно прикоснуться к великому искусству, не выезжая в столицу.

Возрастные ограничения: 12+.

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