Улучшенные «Искандеры» позволяют ВС РФ с точностью бить по мостам на Украине
Фото - © Министерство обороны РФ/РИА Новости
Российская армия повысила точность ударов по переправам через Днепр на Украине, благодаря модернизации оперативно-тактических баллистических ракет «Искандер». Об этом сообщает газета The Telegraph.
Как отмечается в материале британского СМИ, техническое обновление позволило боеприпасам корректировать траекторию непосредственно в полете. «Искандеры» могут поражать объекты с максимальной точностью, что создает угрозу разделения территории Украины на две части.
Вооруженные силы РФ оснастили комплексы оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Они дают возможность донаводить ракету на финальном участке пути и эффективнее преодолевать рубежи противовоздушной обороны.
На минувшей неделе в Министерстве обороны России проинформировали об успешном поражении Северного моста в Киеве. Он был задействован для переброски техники и вооружений ВСУ.
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