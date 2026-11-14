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Улучшенные «Искандеры» позволяют ВС РФ с точностью бить по мостам на Украине

Спецоперация
Министерство обороны РФ

Фото - © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российская армия повысила точность ударов по переправам через Днепр на Украине, благодаря модернизации оперативно-тактических баллистических ракет «Искандер». Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как отмечается в материале британского СМИ, техническое обновление позволило боеприпасам корректировать траекторию непосредственно в полете. «Искандеры» могут поражать объекты с максимальной точностью, что создает угрозу разделения территории Украины на две части. 

Вооруженные силы РФ оснастили комплексы оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Они дают возможность донаводить ракету на финальном участке пути и эффективнее преодолевать рубежи противовоздушной обороны.

На минувшей неделе в Министерстве обороны России проинформировали об успешном поражении Северного моста в Киеве. Он был задействован для переброски техники и вооружений ВСУ. 

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