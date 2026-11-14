В Киеве начали строить понтонные мосты через Днепр

В Киеве приступили к строительству понтонных мостов через Днепр. О планах рассказал заместитель главы комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, пишет ТАСС .

«В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», — приводит его слова издание «Инсайдер». Парламентарий также предположил, что поезда по зеленой ветке метро между двумя берегами Днепра, «вероятно, не будут ходить до начала следующего года».

Необходимость в переправах возникла после взрывов на ключевых мостах города, из-за которых движение ограничили. На Южном мосту проезд автотранспорта с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении ограничен, грузовикам путь запрещен, а метро не работает уже несколько недель. На Северном мосту движение ограничено: частным автомобилям нельзя проехать с левого берега на правый, грузовикам — в обе стороны. В результате вместо привычных 20-30 минут киевляне тратят на дорогу с одного берега на другой 2-2,5 часа.

Дисбаланс на основных переправах ударил по логистике и в других районах Киева: потоки машин перенаправили на Дарницкий мост и мост Патона. Последний из-за изношенных конструкций и отсутствия ремонта находится в аварийном состоянии, поэтому движение по нему идет реверсивно. Особенно тяжело приходится северо-востоку города, где метрополитена нет вовсе.

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