В Москве студентов одного корпуса РГГУ перевели на «удаленку» из-за кори

Руководство Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) отправило студентов одного из корпусов в Москве на дистанционное обучение из-за обнаруженного случая кори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Удаленный формат занятий будет действовать в течение двух недель. Меры введены до 28 ноября.

Решение коснется только учащихся, посещающих один корпус. Остальные подразделения вуза продолжают принимать студентов в привычном очном формате.

Корь представляет собой острую вирусную болезнь с крайне высокой степенью заразности. Недуг сопровождается выраженной интоксикацией организма, скачком температуры тела до 40,5 градусов, поражением слизистых оболочек ротовой полости и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, а также специфическими пятнистыми высыпаниями на коже.

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