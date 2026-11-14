В Черном море БПЛА атаковал сухогруз под флагом Палау в водах Румынии Происшествия 14 ноября 2026 17:40 Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори

Следовавший под флагом Палау сухогруз Larissa 1 получил повреждения в результате ночной атаки беспилотника в румынских территориальных водах Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ziua de Constant.