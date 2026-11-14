В Черном море БПЛА атаковал сухогруз под флагом Палау в водах Румынии
Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори
Следовавший под флагом Палау сухогруз Larissa 1 получил повреждения в результате ночной атаки беспилотника в румынских территориальных водах Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ziua de Constant.
БПЛА нанес удар 14 ноября в 6,8 морской мили от побережья в районе Сфынту-Георге. Капитан корабля уточнил, что попадание пришлось по палубному погрузочному крану.
Конструкция оказалась повреждена. Пожара не последовало, а члены команды остались целы.
Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опреа подтвердил осведомленность руководства страны о случившемся. Он отметил, что подробности инцидента пока не разглашаются из-за идущих проверочных мероприятий.
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