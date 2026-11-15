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В Петербурге полуголая девушка упала в реку

Происшествия
Александр Алексеев / Фотобанк Лори

Фото - © Александр Алексеев / Фотобанк Лори

В Санкт-Петербурге 25-летняя местная жительница упала в реку Неву с Благовещенского моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В момент падения в воду девушка находилась в полуобнаженном виде. 

На место прибыли сотрудники поисково-спасательной службы. Они извлекли пострадавшую из воды.

Затем девушку передали бригаде скорой помощи. Ее госпитализировали.

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