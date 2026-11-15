В галерее «АртБаза» открылась выставка «100 котиков, 100 домиков». Три художницы — Еленка Артинки, Олечка Горбачева и Вера Молоканова — когда-то вместе учились в АХПК (Абрамцевский художественно-промышленный колледж), а спустя годы снова объединились для общего проекта.

В экспозиции — масляные и акриловые работы: уютные домики и озорные котики. У каждой художницы свой стиль, поэтому соседский кот здесь вполне может оказаться рядом с фантастическим и китайским. Вдохновляют все котики — свои, соседские, друзей и уличные. Разные техники и образы объединяет любовь к дому, уюту и котикам: где-то цвет ложится плотным широким мазком мастихина, где-то растворяется кистью в легкой полупрозрачности, а где-то становится ярким акцентом. Котики соседствуют с картинами цветов, птиц и пейзажей.

Открытие получилось шумным и теплым: частушки под балалайку, сценки, рассказы и музыка. Сами художницы признались, что черпают вдохновение друг в друге. Каждый посетитель ушел не только с впечатлениями, но и с текстильным домиком на счастье.

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