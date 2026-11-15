В Ормузском проливе подорвались на минах и затонули два танкера

В акватории Ормузского пролива в результате детонации морских мин пошли ко дну два нефтетанкера. Согласно сводке военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, которую обнародовало иранское государственное телевидение, подрыв произошел на закрытом для судоходства участке за минувшие несколько часов, сообщает РИА Новости .

В Тегеране подчеркнули, что оба танкера деактивировали навигационные маяки. При поддержке американской армии они рассчитывали незаметно преодолеть коридор, проход по которому запрещен иранской стороной.

В военном ведомстве исламской республики добавили, что трюмы одного из потерпевших крушение кораблей вмещали более 2 млн баррелей сырой нефти. Из-за мощного взрыва и последовавшего за ним возгорания судно затонуло.

Ормузский пролив играет роль стратегической мировой магистрали для экспорта нефти и сжиженного природного газа. Но коммерческая навигация в этом районе резко сократилась после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеранские власти намерены удерживать запретный режим до тех пор, пока не будут выполнены их условия, включая снятие санкций и американской морской блокады. Несмотря на движение отдельных судов, трафик в проливе остается кратно ниже довоенного уровня.

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