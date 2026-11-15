Легкое взорвалось у подростка из-за курения вейпов в Петербурге

В Санкт-Петербурге врачи столкнулись со случаями тяжелого поражения органов дыхания у подростков, употребляющих электронные сигареты, вплоть до разрыва легкого. Об этом сообщает Telegram-канал « Mash на Мойке ».

По словам заведующей детским пульмонологическим центром НИИ фтизиопульмонологии Светланы Мельник, у одной из несовершеннолетних пациенток разрыв легкого произошел всего после нескольких затяжек. Другой юноша, занимавшийся спортом и создававший у родителей впечатление приверженца здорового образа жизни, внезапно начал задыхаться даже при минимальных нагрузках. Обследование выявило в его легких красители из курительных жидкостей, после чего школьник признался, что тайно использует вейпы.

Специалист обратила внимание на тревожную тенденцию. Возраст курения электронных сигарет стремительно уменьшается. Сегодня их пробуют даже 10-летние дети.

Согласно наблюдениям медиков, число девочек, пристрастившихся к вейпам, выросло в 8 раз по сравнению с прошлыми показателями. Среди мальчиков этот показатель увеличился почти в 3 раза.

Медики подчеркивают, что разрушительное воздействие на организм оказывает не только никотин, но и пропиленгликоль, глицерин и ароматические добавки. При термическом нагреве эти компоненты распадаются на токсичные соединения, которые обжигают слизистую дыхательных путей, провоцируют сердечно-сосудистые патологии вплоть до инфаркта. При регулярном воздействии до 25 лет тормозят формирование нормального объема легких, навсегда лишая человека полноценного ресурса дыхательной системы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.