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В Омске загорелось здание автоцентра «Енисей», расположенное на улице Семиреченской. На опубликованных в Сети кадрах видно огненное зарево, сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, огонь охватил площадь 2400 квадратных метров. Из горящего здания эвакуируют автомобили.

На опубликованном видео видно, что здание охвачено открытым пламенем. Огонь вырывается в том числе с крыши.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, также пока не сообщается. На месте работают оперативные службы.

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