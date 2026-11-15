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В Омске загорелся автоцентр «Енисей»: площадь пожара — 2400 «квадратов»

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

В Омске загорелось здание автоцентра «Енисей», расположенное на улице Семиреченской. На опубликованных в Сети кадрах видно огненное зарево, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, огонь охватил площадь 2400 квадратных метров. Из горящего здания эвакуируют автомобили.

На опубликованном видео видно, что здание охвачено открытым пламенем. Огонь вырывается в том числе с крыши.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, также пока не сообщается. На месте работают оперативные службы.

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