AP: НАТО сокращает саммиты из-за разногласий по Украине и обороне

НАТО сокращает число встреч на фоне внутренних разногласий по финансированию обороны и по конфликтам на Украине и в Иране. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на интервью с генсеком Марком Рютте и представителей стран альянса, сообщает РИА Новости .

Запланированный на 2027 год саммит в Албании не состоится. Примерно 15 лет встречи проводились практически ежегодно, хотя ранее альянс обычно собирал глав государств и правительств раз в два года.

«Мы гибко подходим к проведению саммитов НАТО. Мы проводим саммиты, когда они нам нужны», — заявил Рютте.

По данным AP, сокращение затронет и встречи министров обороны и иностранных дел: в октябре главы Минобороны не собирались, аналогичный саммит не запланирован и на октябрь 2027 года, а главы МИД в следующем году проведут только одну плановую встречу вместо двух. В альянсе изменения объясняют «пакетом мер по реорганизации».

Издание отмечает, что часть стран НАТО выступала против саммита в Албании из-за недостаточных, по их мнению, военных расходов Тираны: в 2026 году она, как ожидается, направит на оборону 2,15% ВВП при согласованной цели увеличить основные военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году и еще 1,5% — на связанные с обороной нужды. Дополнительными факторами стали высокая стоимость саммитов и политические разногласия между союзниками: подготовка встречи в Гааге в 2025 году заняла около года и потребовала порядка 100 миллионов долларов.

Министр обороны США Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио после вступления в должности регулярно пропускали заседания НАТО либо покидали их до завершения. На последнем саммите в Анкаре президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией и обвинил союзников в недостаточной поддержке американских действий против Ирана.

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