В Якутии ученые выявили в тканях мамонтенка опасную для животных и людей болезнь

В останках доисторического мамонта якутские специалисты выявили опасную бактерию, способную спровоцировать стремительную гибель животных и тяжелые заболевания у человека. Был обнаружен микроорганизм Pasteurella — Bisgaard taxon 45, сообщает Telegram-канал Mash .

Этот возбудитель способен вызывать острое заражение крови и быструю смерть животных. Остальные законсервированные в толще льда бактерии пока остаются слабо изученными. Из-за этого масштабы рисков при их высвобождении сложно оценить заранее.

При инфицировании человека без оперативного визита к врачу и грамотно подобранной терапии болезнь также способна привести к тяжелым осложнениям вплоть до летального исхода.

Специалисты подчеркивают, что в Арктике туши древних млекопитающих нередко находятся на глубине 5–6 метров. При сохранении нынешних климатических трендов такой слой мерзлоты рискует оттаять ориентировочно за 5 лет. Из-за размыва речных берегов останки с уцелевшими тканями могут обнажиться еще раньше.

Для оперативного обнаружения и последующей консервации подобных находок в Якутии создают роботизированный комплекс «Плейстоцен» с элементами искусственного интеллекта, предназначенный для сканирования мерзлого грунта. Бюджет проекта оценивается примерно в 70 млн рублей при сроке разработки в 3 года, но финансирование пока не найдено. Хотя система способна помочь и в поиске месторождений золота и алмазов, после начала СВО иностранные корпорации свернули партнерство с российскими институтами, вынудив ученых самостоятельно искать инвесторов.

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