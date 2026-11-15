Госдума убрала из налогового законопроекта норму о ПВЗ по кадастровой стоимости

На обсуждении ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта о поправках в Налоговый кодекс Комитет Госдумы по бюджету и налогам исключил из него норму о налогообложении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов по кадастровой стоимости. Документ был инициирован правительством РФ и входит в бюджетный пакет, сообщает ТАСС .

«Мы это обсуждали с бизнесом, и здесь мы обсуждали — это привело бы к кратному росту налоговой нагрузки, с одной стороны. С другой стороны, это одновременно колоссальные риски и удорожания товаров, и невозможности обеспечить в малодоступных или труднодоступных регионах просто доставку этих товаров», — пояснил глава комитета Андрей Макаров.

По словам Макарова, Володин своей правкой предложил полностью исключить данную норму из закона.

В итоге предложенный председателем Госдумы поправкой вариант сохранит прежний порядок налогообложения ПВЗ.

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