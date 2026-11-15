Le Monde: США не хотят обсуждать Украину на встрече Путина, Трампа и Си

Тему Украины могут не включить в повестку трехсторонней встречи американского президента Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС, об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Monde.

По его словам, Трамп собирается обсудить с лидерами России и Китая ситуацию вокруг Ирана.

«Я думаю, что президент намерен поднять вопрос Ирана на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным», — сообщил источник издания.

При этом Вашингтон ведет отдельный переговорный процесс с Киевом и Москвой, в котором Пекин не участвует.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября. Си Цзиньпин будет председательствовать на встрече лидеров и выступит с речью. Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что власти Китая выступили против обсуждения российско-украинского конфликта на встрече Путина, Трампа и Си. По данным агентства, президент США намерен продвинуть трехстороннее соглашение о контроле над ядерными вооружениями, тогда как Китай, обладая меньшим ядерным арсеналом по сравнению с Россией и США, считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии.

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