Лесничие Подмосковья рассказали, какие дрова выбрать для отопления дома

Комитет лесного хозяйства Московской области опубликовал рекомендации лесничих ГАУ МО «Мособллес» по выбору дров для отопления. Ключевые параметры при выборе — порода дерева и влажность.

Дуб — эталон для отопления. Плотная древесина горит медленно, дает максимум жара и долго держит угли. Идеален для длительного обогрева, но требует времени на сушку и стоит дороже других.

Береза — самый популярный выбор в России. Горит жарко, легко разгорается благодаря бересте, дает сильный и ровный жар. Недостаток — содержит деготь, который при плохой тяге образует сажу в дымоходе.

Ольха и осина — «царские дрова». Ольха почти не дымит и дает приятный аромат, а осина, хоть и уступает в теплоотдаче, незаменима для профилактики — она выжигает сажу из дымохода.

Хвойные (сосна, ель) горят ярко и быстро, отлично подходят для бани или розжига, но из-за смолы сильно загрязняют трубу. Для постоянного отопления дома их использовать не рекомендуется.

Идеальная влажность дров — 15–20%. Свежесрубленное дерево содержит до 50–60% влаги. Такие дрова не горят, а тлеют, выделяя много дыма и конденсата, который разрушает кирпич и металл. Сырые дрова тратят энергию горения на испарение воды, а не на обогрев. Проверить сухость просто: два сухих полена при ударе издают звонкий, а не глухой стук.

Заготовка дров возможна круглый год на специально выделенных делянках (есть не во всех лесничествах). Контроль осуществляют лесничие.

Как получить разрешение: заключить договор купли-продажи лесных насаждений через МФЦ или РПГУ. Потребуются заявление, паспорт, документ на дом (для ремонта/строительства). Нормативы на отопление — до 10 куб. м ежегодно. Срок — 13 рабочих дней.

Готовые колотые дрова можно купить на сайте ГАУ МО «Мособллес» в разделе платных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.