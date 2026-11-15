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Минобороны: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Запорожье и судну в море

Спецоперация
EugeneSergeev / Фотобанк Лори

Фото - © EugeneSergeev / Фотобанк Лори

Днем российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, поражен логистический центр в Запорожье, который украинские военные использовали его для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

Кроме того, удар пришелся на морское судно типа «сухогруз» во время перехода морем — в военном ведомстве заявили, что на нем доставляли грузы для обеспечения ВСУ.

Других подробностей об ударе Минобороны не приводит.

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