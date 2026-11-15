сегодня в 18:48

Минобороны: ВС РФ ударили по складам ВСУ в Запорожье и судну в море

Днем российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает Минобороны России .

По данным ведомства, поражен логистический центр в Запорожье, который украинские военные использовали его для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

Кроме того, удар пришелся на морское судно типа «сухогруз» во время перехода морем — в военном ведомстве заявили, что на нем доставляли грузы для обеспечения ВСУ.

Других подробностей об ударе Минобороны не приводит.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.