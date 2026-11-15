Россиянку депортировали из Китая и запретили въезд на 5 лет из-за ошибке в визе

Девушка из России почти месяц провела в китайском изоляторе из-за ошибки в рабочей визе, после чего ее депортировали и запретили въезд в страну в течение 5 лет, об этом сообщает Baza .

Оформленная через китайского посредника рабочая виза обернулась для россиянки почти месяцем ареста в Китае. По словам девушки, ранним утром к ней домой пришли полицейские и доставили ее в миграционную службу, где она провела на допросе почти сутки.

Претензии властей касались рабочей визы, которую россиянка делала с помощью китайского агента. Допрос завершился процедурой снятия отпечатков пальцев, штрафом и направлением в центр временного содержания — там она должна была провести две недели.

Этот срок истек, но свободы девушка не получила. Еще около полутора недель ей пришлось ждать решения властей, оставаясь в изоляторе, и лишь после этого ее выслали из страны.

В итоге девушке на 5 лет запретили посещать Китай. О какой именно ошибке в визе идет речь, не уточняется.

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