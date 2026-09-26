Третья свадьба Иваковой: актриса поделилась кадрами с церемонии

Актриса Мария Ивакова вышла замуж в третий раз. Об этом она рассказала в соцсетях, сообщает «СтарХит» .

Мужем звезды стал бизнесмен Кирилл Гурбанов. До свадьбы пара встречалась около двух лет.

Артистка поделилась кадрами из ЗАГСа. На них влюбленные держатся за руки и под лирическую музыку идут на регистрацию.

Для свадебной церемонии Ивакова выбрала белоснежное платье со струящимся шлейфом, которое облегает ее фигуру. Открытые плечи и обнаженная спина сделали праздничный образ откровенным, но обошлось без намека на вульгарность.

Волосы Ивакова собрала в небрежный пучок с аккуратно выпущенными локонами. Она также отказалась от яркого макияжа, выбрав естественный мейкап.

Актриса долго не назвала имя нового возлюбленного. Она рассказала о нем поклонникам только перед помолвкой.

Первый брак Марии Иваковой с предпринимателем Эрнестом Рудяком продлился около двух лет. Затем она закрутила роман с Никитой Ефремовым, они прожили тоже около двух лет.

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