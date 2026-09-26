«Идеальная женщина» из Instagram*: блогерши «уводят» мужей из семей

Мужчины все чаще сравнивают своих жен с блогершами и спрашивают, почему дома нет такой же «идеальной женщины», как в интернете. Женщины, в свою очередь, обращаются к психологам с вопросом, как объяснить мужу, что они не обязаны соответствовать образу из соцсетей.

Около 80% проблем такого рода испытывают женщины, а 20% — мужчины. По словам клинического психолога и главы комитета здоровьесбережения Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников (НАЗВН) Ирины Грековой, причина кроется в неоправданных ожиданиях от партнера. Мужчины видят в интернете образцовых матерей и начинают сравнивать их со своими супругами. Особенно часто это происходит в важные жизненные этапы: во время беременности, после родов и в период кормления.

При этом в соцсетях набирает популярность тренд «традиционная жена»: блогерши показывают образ идеальной хозяйки, из-за чего некоторые женщины воспринимают такие ролики как укор в свою сторону.

* принадлежит экстремистской Meta, запрещенной в РФ.

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