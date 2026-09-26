Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Беседа состоялась по инициативе Белграда и прошла «в теплом, дружеском ключе», сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Вучич поздравил президента РФ с успешным проведением выборов в Госдуму Федерального Собрания РФ.

Также лидеры обсудили различные направления развития российско-сербского стратегического партнерства, включая энергетику, нефтегазовый сектор, транспорт и здравоохранение.

«Александр Вучич поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку Сербии, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Еще в рамках переговоров президент Сербии рассказал о подготовке к внеочередным выборам в парламент. Стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.

Кроме того, во время телефонного разговора обсудили важные международные темы, включая конфликт на Украине. Вучич поделился впечатлениями по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время обсуждения ситуации на Балканах лидеры стран подчеркнули необходимость сохранения Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине, а также защиты законных прав и интересов Республики Сербской.

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