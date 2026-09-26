Очертания лица: «призрака» обнаружили в Музее блокады Ленинграда
Фото - © Telegram-канал SHOT
Девушка, посетившая Музей блокады Ленинграда, обнаружила на одном из снимков экспозиции очертания женского лица, которые сразу назвала «призраком», сообщает SHOT.
Посетительница музея переехала в Петербург из Алматы. Она пошла в музей вместе с друзьями, где они фотографировали экспозицию.
После экскурсии, когда девушка пересматривала снимки, то заметила в стеклянной перегородке «очертания женского лица».
Друзья проверили остальные фото, но понять, кто мог отразиться в стекле, не смогли. Девушка считает, что на фотографии могла оказаться бывшая хозяйка представленных в музее вещей — посуды, хлебных карточек и других предметов блокадников.
Сама девушка уверяет, что при съемке рядом никого похожего не было. И эта сущность явно мистическая.
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