USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

ВС РФ поразили коммуникационные и логистические центры Украины

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские войска атаковали коммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака проводилась с помощью дронов. В результате в Киеве были поражены:

центр обработки данных компании «Омега Телеком», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных;

центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.

В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новая почта», где хранились военные грузы. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.