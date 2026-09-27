Жена петербуржца переоформила его авто на сантехника, пока он служил

42-летний житель Петербурга Олег обвиняет знакомого сотрудника ДПС Дениса в своих бедах. Мужчина уверен, что гаишник специально сдал его полиции по делу о наркотиках. Целью якобы было увести его жену Анну и заодно две машины стоимостью более 3 млн рублей, пишет Baza .

Предварительно известно, что Олег оказался в СИЗО в 2021 году после того, как у него обнаружили запрещенные вещества. Спустя два года он ушел на СВО. По словам мужчины, за это время Анна развелась с ним, вышла замуж за Дениса и, как выяснилось позже, еще до развода переоформила принадлежавшие Олегу УАЗ Hunter и Toyota Land Cruiser Prado.

Сначала автомобили были переписаны на сантехника — сожителя матери Анны. Следом они перешли к отцу гаишника. Олег утверждает, что сам машины не продавал, договоры не подписывал и в МРЭО не ездил.

Экспертиза подтвердила, что подписи в ПТС и договорах ему не принадлежат. Однако, по его словам, полиция уже три года отказывается возбуждать дело.

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