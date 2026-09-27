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Гимнаст Илья Заика победил в упражнениях на кольцах в Париже

Спорт

Российский гимнаст Илья Заика выиграл золото в упражнениях на кольцах на турнире FIG World Challenge Cup. Соревнования проходят в Париже, Франция. За свое выступление он получил от судей 14,566 балла, пишет Championat.

Второе место занял спортсмен из Армении Артур Аветисян. Его результат — 14,533 балла. Тройку призеров замкнул азербайджанский гимнаст Никита Симонов с 14,133 балла.

Ранее в квалификации соревнований Илья Заика стал обладателем именного элемента на кольцах. Сложность элемента «Заика» оценивается в 0,8 балла.

В итоге российский спортсмен не только победил, но и закрепил свое имя в истории гимнастики.

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