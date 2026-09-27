Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит в солидарность государств — членов Евросоюза. По его словам, ситуация в сфере безопасности ухудшается. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТА-3, пишет ТАСС .

«Сейчас мы должны думать прежде всего о собственных национально-государственных интересах. Мы не можем на уровне ЕС договориться [даже] о [равных для всех членов сообщества] ценах на электричество. Вы думаете, что кто-то пошел бы воевать за нас? Я не верю в эту солидарность», — заявил премьер.

Фицо подчеркнул, что развитие событий в Европе движется в сторону военного конфликта. По его мнению, какая-то страна НАТО может спровоцировать конфликт, а затем от других членов альянса будут ожидать отправки солдат. Он отметил, что некоторые европейские политики заинтересованы в конфликте и наивно видят в войне «компьютерную игру».

Словакия, по словам Фицо, не направит своих солдат, если какое-то западное государство спровоцирует военный конфликт с Россией. Республика может выражать солидарность в рамках НАТО иными способами, что предусматривает статья 5 Североатлантического договора. Это может быть помощь в логистике или предоставление инфраструктуры страны.

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