Индия уходит под воду: сильные ливни унесли жизни 56 человек
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
Индийский штат Уттар-Прадеш затопило в результате мощных ливней. Известно о 56 погибших, сообщает РЕН ТВ.
За два дня в штате выпало в среднем 66,5 мм осадков. Это превышает норму почти в девять раз.
Вода заполонила улицы, перекрыв движение. Затоплено больше тысячи домов.
В результате стихийного бедствия погибли как минимум 56 человек. Также известно о гибели более 100 животных.
Наибольший ущерб зафиксирован в округах Хардой, Лакхимпур-Кхери и Бахраич.
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