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Индия уходит под воду: сильные ливни унесли жизни 56 человек

Происшествия
Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Индийский штат Уттар-Прадеш затопило в результате мощных ливней. Известно о 56 погибших, сообщает РЕН ТВ.

За два дня в штате выпало в среднем 66,5 мм осадков. Это превышает норму почти в девять раз.

Вода заполонила улицы, перекрыв движение. Затоплено больше тысячи домов.

В результате стихийного бедствия погибли как минимум 56 человек. Также известно о гибели более 100 животных.

Наибольший ущерб зафиксирован в округах Хардой, Лакхимпур-Кхери и Бахраич.

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