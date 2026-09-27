Индия уходит под воду: сильные ливни унесли жизни 56 человек

За два дня в штате выпало в среднем 66,5 мм осадков. Это превышает норму почти в девять раз.

Вода заполонила улицы, перекрыв движение. Затоплено больше тысячи домов.

В результате стихийного бедствия погибли как минимум 56 человек. Также известно о гибели более 100 животных.

Наибольший ущерб зафиксирован в округах Хардой, Лакхимпур-Кхери и Бахраич.

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