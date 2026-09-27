Тренд на дешевые свадьбы: зумеры в РФ стали чаще выбирать кольца с муассанитом

В России вырос спрос на кольца с муассанитом вместо бриллиантов. За последний год он увеличился на 57%. Так тренд на дешевые свадьбы среди молодых пар отразился в цифрах, сообщает Baza .

Рыночные аналитики рассказали, что зумеры при предложении руки и сердца все чаще отказываются от природных бриллиантов в пользу искусственно выращенных камней. Муассанит заметно дешевле, немного уступает в твердости бриллианту и также ярко играет на свету.

При этом общий рынок ювелирной продукции в России растет. За 2021–2025 годы продажи увеличились с 73 до 89 млн штук. По данным аналитиков, дело не только в муассанитах.

Спрос подстегнули онлайн-продажи, возросшая популярность серебра и расширение ассортимента украшений с синтетическими камнями. Таким образом, рынок меняется сразу по нескольким направлениям.

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