USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
TRY
Турецкая Лира
17,28
-0.70 %

Тренд на дешевые свадьбы: зумеры в РФ стали чаще выбирать кольца с муассанитом

Общество

В России вырос спрос на кольца с муассанитом вместо бриллиантов. За последний год он увеличился на 57%. Так тренд на дешевые свадьбы среди молодых пар отразился в цифрах, сообщает Baza.

Рыночные аналитики рассказали, что зумеры при предложении руки и сердца все чаще отказываются от природных бриллиантов в пользу искусственно выращенных камней. Муассанит заметно дешевле, немного уступает в твердости бриллианту и также ярко играет на свету.

При этом общий рынок ювелирной продукции в России растет. За 2021–2025 годы продажи увеличились с 73 до 89 млн штук. По данным аналитиков, дело не только в муассанитах.

Спрос подстегнули онлайн-продажи, возросшая популярность серебра и расширение ассортимента украшений с синтетическими камнями. Таким образом, рынок меняется сразу по нескольким направлениям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.