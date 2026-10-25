USD
Доллар США
80,49
-0.06 %
EUR
Евро
90,09
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.10 %
TRY
Турецкая Лира
16,22
-0.11 %

Кровавый вечер в США: неизвестные открыли огонь возле стадиона во Флориде

Происшествия
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошел инцидент со стрельбой. В результате него огнестрельные ранения получили как минимум 12 граждан, половина из которых — несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции и газету Tallahassee Democrat.

Инцидент произошел в субботу вечером у мемориального стадиона Брэгг. Он принадлежит Сельскохозяйственному и механическому университету Флориды (FAMU). 

Неизвестные открыли огонь прямо на прилегающей территории.

По сведениям журналистов, состояние троих раненых оценивается врачами как тяжелое. Еще один человек находится в критическом положении.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.