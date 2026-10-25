Кровавый вечер в США: неизвестные открыли огонь возле стадиона во Флориде

В американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошел инцидент со стрельбой. В результате него огнестрельные ранения получили как минимум 12 граждан, половина из которых — несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции и газету Tallahassee Democrat.