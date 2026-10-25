В Финляндии сорвалась тайная встреча Уиткоффа с делегацией Украины

Минувшим летом на территории Финляндии планировалось проведение тайных консультаций с участием специального посланника американского президента на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и представителей Киева. Однако мероприятие отменили перед самым началом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финского издания Ilta-Sanomat.

Стороны намеревались выработать мирные предложения. Их впоследствии планировалось передать на рассмотрение президенту России Владимиру Путину.

Подготовку к этому диалогу глава Украины Владимир Зеленский затрагивал еще в конце июля во время телефонной беседы с Уиткоффом и Кушнером. Тем не менее переговорный процесс пришлось экстренно свернуть из-за резкой эскалации противостояния между Соединенными Штатами и Ираном.

В октябре Путин уведомил Уиткоффа о согласии Москвы вернуться за стол переговоров по украинскому вопросу в трехстороннем формате в десятых числах ноября. Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, очередная встреча представителей в рамках урегулирования может состояться на площадке в Абу-Даби в ОАЭ.

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