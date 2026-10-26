Мог развращать учеников: в Кузбассе арестовали директора школы

В Киселевске Кемеровской области отправили под стражу директора общеобразовательной школы. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении ученика, а выпускники учреждения в прошлом говорили о «наклонностях» мужчины, сообщает ngs42.ru со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Мужчину задержали в рамках расследования по статье 135 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей ответственность за развратные действия без применения насилия. На период предварительного следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поводом для разбирательства стало заявление матери одного из воспитанников. К нему, по предварительным данным, и приставал руководитель школы.

Впоследствии о домогательствах заявил еще один ученик. При этом выпускники прошлых лет упомянули о давних слухах о специфических «наклонностях» мужчины.

По словам местных жителей, обращения в городское управление образования ранее оставались без надлежащей реакции. В региональном министерстве образования ситуацию комментировать не стали, однако с официального сайта учебного заведения и со страницы во «ВКонтакте» оперативно стерли все упоминания о человеке, долгие годы возглавлявшем школу.

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