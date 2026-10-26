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Мать 8 детей арестовали в Москве по обвинению в содействии терроризму

Суд в Москве арестовал Марию Давыдову*, незамужнюю мать восьмерых несовершеннолетних детей. Женщину обвиняют по статье о содействии терроризму, сообщает РИА Новости .

Уголовное дело против Давыдовой* возбуждено 2 июля по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму). На следующий день, 3 июля, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. 27 августа срок содержания под стражей продлили до 2 ноября 2026 года.

По данным судебных документов, Давыдова* имеет на иждивении восемь несовершеннолетних детей. Женщина не замужем, является самозанятой, имеет среднее специальное образование.

Давыдову* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Она не имеет права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия.

* Физлицо внесено в реестр террористов и экстремистов в России.

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