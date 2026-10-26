Врачи Пушкинской больницы спасли пациента с дыхательной недостаточностью

Мужчина 64 лет с острой дыхательной недостаточностью перенес экстренную операцию в Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова. Хирурги удалили скопления гноя, сдавливавшие легкое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил во второе хирургическое отделение в тяжелом состоянии. Компьютерная томография выявила скопления гноя в плевральной полости. Ранее мужчина перенес тяжелую деструктивную пневмонию, после которой между легким и стенками плевральной полости образовались плотные спайки. Они разделили скопления жидкости и гноя на множество камер. Жидкость сдавливала легкое и вызывала удушье.

Установка дренажа под контролем УЗИ дала бы лишь временный эффект из-за многокамерной структуры полости. Хирурги выбрали экстренную торакоскопию. Операцию выполнил врач-хирург, доктор медицинских наук Александр Филимонюк-Смелков.

«Простое дренирование в такой ситуации неэффективно. Мы выполнили торакоскопию: под визуальным контролем аккуратно разделили спайки, освободив легкое, тщательно санировали все камеры плевральной полости и установили новые дренажи для полноценного оттока жидкости», — рассказал Александр Филимонюк-Смелков.

После операции пациенту назначили курс антибактериальной терапии и респираторную поддержку. Его жизнь удалось спасти, дыхательная функция начала постепенно восстанавливаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.