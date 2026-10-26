Тренер-педофил изнасиловал 6 девочек под Хабаровском

Тренер-педофил занимался съемкой порно и насиловал детей в Советской Гавани Хабаровского края. Он был задержан весной 2025 года вместе с другом, сообщает Telegram-канал Amur Mash .

Мужчины работали с детьми-спортсменами. Подельник фигуранта уже сидит в колонии. Он получил срок 19 лет.

Теперь приговор вынесли и первому мужчине. По данным правоохранителей, тренер с 2023 по 2025 год насиловал шесть учениц в возрасте от 8 до 12 лет. Преступник пользовался их беспомощным состоянием.

Перед тем, как мужчину задержали, выяснилось, что он развращал еще троих 12-летних девочек. Он делал это через интернет.

Также мужчина снимал интимные видео и распространял их среди несовершеннолетних. Педофил вину признал. Ему дали 18 лет строгого режима и 10 лет запрета на работу с детьми после выхода из колонии.

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