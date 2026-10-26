сегодня в 10:45

Мособлархитектура согласовала облик детского сада на 225 мест в Одинцово

Детский сад на 225 мест построят на Северной улице в Одинцово в новой очереди ЖК «Одинбург». Архитектурно-градостроительный облик здания согласован, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Трехэтажный детский сад площадью более 3 600 кв. метров рассчитан на девять групп — от ясельной до подготовительной.

«Кроме того, в нем предусмотрены раздельные музыкальный и спортивный залы», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В здании запроектированы медицинский и пищевой блоки, прачечная, тренерская, кабинеты методиста, психолога, логопеда и музыкального работника. Планировка обеспечивает удобную навигацию и функциональное зонирование, соответствует требованиям к эксплуатации детских садов.

«Архитектурный облик выполнен в современном лаконичном стиле. Композиция фасадов основана на ритмичном вертикальном членении объема и выделении функциональных блоков», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Фасады отделают бетонной плиткой под кирпич в красных оттенках, сочетающихся с окружающей застройкой. Декор создаст динамичный рисунок. На кровле предусмотрен «пятый фасад» с крупнофигурным узором в тон здания.

Входы и выходы на первом этаже выполнят с учетом требований безбарьерной среды. У главного входа разместят колясочную, для маломобильных граждан предусмотрен лифт.

На территории оборудуют игровые участки для каждой группы и спортивную площадку, разобьют цветники и газоны. Проектировщик — «Моспроект-7», застройщик — AFI Development.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.