Прибили к стене и сожгли: электрики-блогеры издеваются над голубями ради видео

В Красноярском крае сотрудники полиции начали проверку после публикации в Сети видеозаписей, на которых двое рабочих издеваются над птицами и убивают их. Электрики уничтожали пернатых прямо на рабочем месте, сообщает Telegram-канал Kras Mash .

Мужчины связывали птиц скотчем, били кирпичами. На некоторых видео электрики даже прикручивали голубей шурупами к стене. Ролики, при этом, выкладывали в соцсети.

Общественники потребовали привлечь к делу полицию и наказать блогеров. В разговоре с Kras Mash один из них заявил, что просто «убивал паразитов». Его подруга пояснила, что работяги убивали голубей, которые мешали им прокладывать проводку.

Как сообщает РЕН ТВ, инциденты происходили в Ачинске Красноярского края. По информации телеканала, двое молодых людей ловили голубей на улице и убивали их, подробно комментируя свои действия на видео.

Например, одного из голубей они прибили гвоздями к стене, а затем сожгли. По данным РЕН ТВ, кадры выложила в сеть бывшая девушка одного из мужчин. В полиции публикацию видели, материал зарегистрирован, проводится проверка.

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