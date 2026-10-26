Жителям Подмосковья объяснили, как получить справку о вызове скорой

Московская областная станция скорой медицинской помощи разъяснила порядок получения справки о вызове бригады. Электронный документ можно заказать на региональном портале здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Справка о вызове скорой помощи подтверждает оказание помощи или медицинскую эвакуацию в больницу. Ее можно получить в медучреждении после оказания помощи. Документ может понадобиться, например, для возврата или обмена билетов, если болезнь помешала поездке.

«Вы должны предоставить компании-перевозчику документы о вашей временной нетрудоспособности (о болезни, о неотложном или остром состоянии). Одним из таких документов является именно справка о вызове скорой медицинской помощи», — пояснил заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи по оперативной работе Николай Суслов.

Для оформления электронной справки нужно открыть на компьютере, смартфоне или другом устройстве портал «Здоровье. Портал госуслуг Московской области» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/emd и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В разделе «Электронные медицинские документы» в блоке заказа справок необходимо добавить «Справку о вызове скорой медицинской помощи». Система найдет сведения о вызове и покажет сообщение «Запрос отправлен».

Справку сформируют в течение трех рабочих дней. Ссылка для скачивания появится в личном кабинете в разделе «Электронные медицинские документы».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.