«Обман и провокация!»: Соколовский ответил на обвинения Дакоты по алиментам

Певец Влад Соколовский ответил на обвинения бывшей супруги Риты Дакоты (Маргариты Белогай) в неуплате алиментов на их общую дочь Мию. Артист заявил, что исправно платил все 9 лет после развода и лишь однажды брал отсрочку платежей из-за финансовых трудностей.

Соколовский подчеркнул, что комментарий Дакоты об алиментах появился под популярной публикацией, которая совершенно не связана с их семьей. Он отметил, что сейчас певица «получает свои официальные алименты» каждый месяц, а формулировки «через раз» и «нерегулярно» не соответствуют действительности.

«Мне до конца непонятно, либо Маргарита критически невнимательна, чтобы проверить свои счета в банках (деньги присылались на разные счета), либо это очередная провокация для соцсетей и людей, которые, к сожалению, безоговорочно верят любому слову своего кумира», — написал Соколовский в Telegram-канале.

Что касается отсрочки платежей, по его словам, Дакота сама предложила ему этот вариант во время пандемии. Она заявила, что деньги, которые присылает бывший муж, не имеют особого влияния на ее положение. Спустя много лет артистка использовала эту ситуацию для провокаций в социальных сетях.

«Я считаю такую постановку вопроса обманом и провокацией, цель которой — поднять интерес к своей персоне и в очередной раз выставить меня в плохом свете. Знал бы я, что человек способен на такое, я бы никогда не согласился и лучше бы занял средства в банке!» — добавил певец.

Также Соколовский рассказал, что поддерживает связь с Мией исключительно через няню, а последний раз видел ее в июне в Грузии, куда девочка прилетела повидаться с бабушкой. Эту ситуацию артист назвал большим горем. Он не ожидал, что Дакота увезет дочь на постоянное место жительство в Лос-Анджелес.

Дакота и Соколовский развелись в 2018 году. Причиной расставания стали многочисленные измены музыканта. Когда певец начал жить вместе с новой супругой Ангелиной Сурковой, бывшие муж и жена даже строили теплые отношения, встречались семьями, но позже все же разругались. В своих публикациях Дакота намекнула, что узнала некие факты о жизни артиста, когда они были в браке, и не смогла этого простить. По словам певицы, обнародование этих фактов уничтожит Соколовского.

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