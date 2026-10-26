Водителям-новичкам могут запретить водить авто мощнее 150 лошадиных сил

Водителям с небольшим стажем могут запретить управлять автомобилями мощнее 150 лошадиных сил. С такой инициативой президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает SHOT .

Примерно треть всех ДТП в России происходит по вине начинающих автомобилистов: они нередко ведут себя на дороге крайне опасно, что оборачивается авариями, в том числе с пострадавшими и погибшими. Кроме того, менее половины выпускников автошкол сдают теорию с первого раза.

Автор инициативы предлагает запретить водителям со стажем менее трех лет садиться за руль машин мощнее 150 л. с., а нарушителей наказывать штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

По мнению Шапарина, такие автомобилисты из-за отсутствия опыта не всегда осознают последствия быстрой и опасной езды, а порой и не ощущают высокую скорость. Нередко они становятся злостными нарушителями ПДД и выставляют свои «достижения» в соцсетях — в связи с этим предлагается ввести постоянный мониторинг социальных сетей с последующей ответственностью для нарушителей.

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