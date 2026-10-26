Голодать, чтобы встретить Иисуса: как кенийский проповедник Пол Маккензи довел до смерти 190 детей

В материале РИАМО рассказываем о проповеднике из Кении, которого признали виновным в убийстве 190 детей.

19 октября суд в Момбасе признал кенийского проповедника Пола Маккензи виновным в убийстве 191 человека — 190 детей и одного взрослого. Расследование продолжается и жертв на его счету может быть больше. Бывший таксист убеждал последователей, что голодная смерть приблизит их к Иисусу, и начинал с самых маленьких. Приговор огласят 6 ноября.

Кто такой Пол Маккензи: путь от таксиста до основателя церкви

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Пол Нтенге Маккензи — кенийский проповедник, ему чуть больше 50 лет. Когда-то он работал таксистом, затем занялся проповедями. По данным СМИ, в 2003 году он основал «Международную церковь Благой вести» (Good News International Church) недалеко от курорта Малинди на берегу Индийского океана. Сам себя он называл пастором. Свои идеи Маккензи нес в том числе через телевидение: на процессе один из свидетелей рассказал, что его мать узнала о проповеднике именно из телепроповедей.

Проблемы с властями возникли у него еще до трагедии. В 2019 году церковь в Малинди после обысков закрыли, и Маккензи вместе с сотнями последователей перебрался вглубь страны — в лес Шакахола.

Как Маккензи убивал детей в своей общине

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Община обосновалась на участке площадью около 800 акров — это примерно 320 гектаров. Идея, которую там проповедовали, была простой и страшной: конец света близок, а попасть на небеса можно, только если умереть голодной смертью.

Обвинение описывало систему как «иерархию смерти»: первыми должны были умереть дети, потом подростки, женщины и, наконец, мужчины. Суд счел доказанным, что секта поощряла и принуждала к голоданию, начиная с детей. Маккензи запрещал отправлять детей в школу, обращаться к врачам и в государственные учреждения. По словам судьи Дианы Каведзы-Мочаче, в ряде случаев детей морили голодом на глазах у родителей.

Сам Маккензи вину отрицает и утверждает, что никого не принуждал к голоданию. Суд эти доводы отклонил.

Почему он так поступал? По версии обвинения, все объясняла вера в скорый конец света и в то, что смерть — кратчайший путь к встрече с Иисусом. Но суд пришел к выводу, что люди умирали не по своей воле, а под принуждением.

Сколько тел нашли в Шакахоле и почему расследование продолжается

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Первые тела нашли в апреле 2023 года. С тех пор из земли в Шакахоле извлекли 429 тел. Многие разложились настолько, что опознать удалось лишь 26 человек. Приговор касается гибели 191 человека, расследование остальных смертей продолжается.

По данным обвинения, события, о которых шла речь на процессе, происходили с 2021 по 2023 год. Цифра 429, к слову, может оказаться не окончательной: в окрестностях леса сообщали о новых находках. Дело называют одной из крупнейших трагедий, связанных с религиозными культами.

Как раскрыли дело Шакахолы: задержание и эксгумации

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История вскрылась весной 2023 года. В марте Маккензи задержали после гибели двух детей, однако община продолжала жить в лесу. Переломной стала наводка: по данным СМИ, полиция получила информацию от осведомителя о том, что происходит в Шакахоле. В середине апреля правоохранители вошли в лес, а спустя несколько дней Маккензи сам сдался полиции.

Часть последователей нашли живыми, но истощенными. Затем начались эксгумации: к середине мая число найденных тел превысило 200. Главный патологоанатом страны сообщал, что большинство людей, по-видимому, умерло от голода, но некоторых, в том числе детей, душили или били. Министр внутренних дел Китуре Киндики призвал не торопиться: это лишь версия, которую проверяют.

Дело стало политическим скандалом. Президент Кении Уильям Руто создал комиссию по расследованию и рабочую группу для пересмотра правил, по которым работают религиозные организации, а в мае 2023 года публично извинился и признал халатность властей.

В начале 2024 года суд назначил Маккензи и его сообщникам психиатрическое освидетельствование, а в феврале 2024 года им официально предъявили обвинения. Все подсудимые не признали вину по 191 эпизоду убийства детей. Суд заслушал более 120 свидетелей.

Почему власти Кении допустили гибель детей

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Главный вопрос после вердикта — почему государство не вмешалось раньше. Маккензи не был для властей незнакомцем: церковь в Малинди закрыли еще в 2019 году, а о происходящем в лесу полиции в итоге сообщил осведомитель. Сенат Кении в 2023 году подробно описал, как были проигнорированы тревожные сигналы, а омбудсмен позже подтвердил: информации для вмешательства хватало. Поэтому дело Шакахолы в Кении рассматривают не только как историю одного проповедника, но и как провал системы, которая вовремя не защитила детей.

Что решил суд Момбасы 19 октября 2026 года

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19 октября Высокий суд Момбасы огласил решение. Судья Высокого суда Диана Каведза Мочаче (Diana Kavedza Mochache) в ходе заседания, длившегося более восьми часов, отметила, что в некоторых случаях детей изолировали и лишали еды на глазах у их родителей.

Макензи присутствовал в суде в полосатой футболке-поло и красных брюках, сидя рядом со своей женой, которая проходит по делу одной из обвиняемых. Когда судья зачитала его имя, он стоял молча, глядя в пустоту.

В Высоком суде Момбасы собрались также и родственники погибших в лесу. 62-летний Фрэнсис Вандже (Francis Wanje) потерял в культе восьмерых членов семьи, включая двух внуков. Перед оглашением приговора он рассказал СМИ: «Для нашей семьи это было поистине тяжелое испытание, которое сильно ударило по нашему психическому здоровью… Я ждал именно этого дня».

Виновными признали самого Маккензи и 28 его сообщников — по версии следствия, они организовывали смертельные голодовки, контролировали членов общины и пресекали попытки нарушить правила. Это первый обвинительный приговор Маккензи за убийство.

Какое наказание грозит Полу Маккензи и его сообщникам

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Наказание назначат 6 ноября. Маккензи и остальным осужденным грозит пожизненное заключение. Смертная казнь в Кении формально сохраняется, но последний раз ее применяли в 1987 году. С 2017 года обязательная смертная казнь за убийство признана неконституционной, и решение остается на усмотрение судьи.

Защита намерена обжаловать вердикт. Но даже если приговор устоит, это не последнее дело проповедника: в январе 2026 года ему предъявили обвинения еще в 52 смертях в соседней деревне Ква-Бинзаро, он также проходит по делам о терроризме.

Как отреагировали на вердикт обвинение, защита и родственники погибших

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Директор государственного обвинения Ренсон Ингонга назвал решение суда «эпохальным». Управление уголовных расследований Кении приветствовало приговор как знаковый. Адвокат Маккензи Лоуренс Обоньо заявил, что вердикт его обескуражил, подзащитные разочарованы, а сам он уверен, что решение отменят.

Один из родственников погибших, по фамилии Шибутсе, рассказал CNN, что Маккензи причинил огромную боль, и потребовал для него пожизненного заключения.

Президент страны Уильям Руто еще в 2023 году говорил, что государственные органы должны были предотвратить трагедию. Дело вызвало призывы к более жесткому контролю за церквями и религиозными организациями в стране, где вера играет заметную роль в общественной жизни.

Дело Шакахолы: хронология событий с 2003 по 2026 год

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