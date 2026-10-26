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«Можно разговаривать по сексу?»: таксист настойчиво предлагал интим пассажирке

Происшествия

В Казани Республики Татарстан водитель такси во время поездки навязчиво предлагал пассажирке вступить с ним в интимную связь. Он делал это прямо в салоне автомобиля, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Пассажирка зафиксировала неподобающее поведение мужчины на видео. На опубликованных кадрах слышно, как водитель сначала интересуется у девушки возможностью побеседовать на сексуальные темы.

Девушка вежливо отказала мужчине. Однако он продолжил настаивать и стал упрашивать пассажирку согласиться на интим «всего лишь один раз».

«Девушка, можно разговаривать по сексу?» — спросил таксист.

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