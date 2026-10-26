Рубль доживает спокойные дни: каким будет курс доллара к Новому году

До конца октября доллар будет торговаться в диапазоне 81–84 рубля, после чего рубль начнет постепенно ослабевать. К концу года ориентир по доллару — 84–87 рублей, сообщил РИАМО заместитель руководителя департамента инвестиционного консультирования ГБИГ Холдингс Денис Дегтярь.

Октябрь для рубля проходит в относительно узком коридоре. Однако после завершения налогового периода ситуация может измениться: аналитик допустил постепенное ослабление национальной валюты уже в ноябре и декабре.

Ориентиром на конец года эксперт назвал диапазон 84–87 рублей за доллар. По его оценке, к этому времени спрос на валюту может увеличиваться, а на курс продолжат влиять бюджетные и внешнеэкономические факторы.

При этом Дегтярь подчеркивает: прогноз остается сценарием, а не гарантией движения котировок. Главным источником неопределенности он называет геополитическую ситуацию. Изменение нефтяных цен, экспортных доходов и спроса на валюту также способно отклонить курс от ожидаемого диапазона.

Таким образом, у россиян, планирующих валютные операции, есть примерно месяц относительно стабильного курса, прежде чем риски ослабления рубля возрастут.

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