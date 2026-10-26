Жители Подмосковья более 7 млн раз записались к врачу через «Добродел»

Жители Московской области воспользовались записью к врачу в мобильном приложении «Добродел» более 7 млн раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приложение «Добродел» позволяет запланировать визит к врачу онлайн. Пользователи воспользовались этой возможностью более 7 млн раз.

Для записи нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Запись к врачу». Затем выбрать врача, дату и время приема.

Опция «Другой полис» позволяет записать на прием другого человека. Отменить запись или изменить время приема можно в разделе «Мои записи». Если у нужного специалиста временно нет свободных мест, доступна запись в лист ожидания.

«Добродел» — единое мобильное приложение с цифровыми сервисами Московской области. В нем доступны электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, сервисы общественного транспорта и спорта, проверка очереди в детский сад и другие возможности. Скачать приложение можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.