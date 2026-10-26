Шорт-трекистки Подмосковья завоевали четыре медали на этапе Кубка России

Спортсменки Московской области выиграли два золота и два серебра на втором этапе Кубка России по шорт-треку. Соревнования прошли с 22 по 25 октября в Новоуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фаиля Аймалетдинова из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне выиграла две дистанции. На 1500 метрах она показала результат 2 минуты 40,002 секунды, опередив спортсменок из Санкт-Петербурга и Свердловской области, которые взяли серебро и бронзу соответственно.

На дистанции 500 метров Аймалетдинова победила с результатом 43,540 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга. В заключительный день соревнований она завоевала серебро на 1000 метрах. Золото досталось спортсменке из Свердловской области, бронза — представительнице Санкт-Петербурга.

В женской эстафете на 3000 метров сборная Московской области стала второй. В ее состав вошли Фаиля Аймалетдинова, Елена Серегина, Аделина Доколина, Алиса Руссу и Вероника Шарай — представительницы областного центра олимпийских видов спорта в Коломне. Победила команда Санкт-Петербурга, третье место заняла сборная Свердловской области.

Второй этап Кубка России прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.