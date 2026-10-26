В Мурине Ленобласти девушка без лифчика гуляла по ночным улицам с мороженым

Жители города Мурино в Ленинградской области обратили внимание на пару молодых людей, которые вышли на ночную прогулку по улицам без верхней одежды и ели мороженое. Об этом сообщает в соцсетях очевидица инцидента с ником moskalenko.

Судя по опубликованной видеозаписи, парень и девушка передвигались по освещенной городской улице с полностью обнаженным торсом в темное время суток.

Молодой человек шел в одних шортах. На его спутнице были только брюки, сверху она голая. Дама прикрывала грудь руками.

Девушка несла в руках сумку и верхнюю одежду. При этом оба держали в руках мороженое.

Пара направлялась в сторону пешеходного перехода и светофора на перекрестке на глазах у прохожих. Остальные люди были одеты в куртки и другие теплые вещи.

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